Atelier : A fleur de peau 2021-09-11 14:00:00 – 2021-09-11 17:00:00

Lorentzen Bas-Rhin Lorentzen Des fleurs pour vous faire une beauté au naturel. Fabriquez vous-même vos crèmes, baumes à lèvres, dentifrices, déodorants avec des ingrédients simples et naturels,

Tarif : 15 euros / adulte

