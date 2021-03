Paris Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Atelier à distance « découverte du compostage » Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier à distance « découverte du compostage » Médiathèque de la Canopée la fontaine, 27 mars 2021-27 mars 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 27 mars 2021

de 15h45 à 17h

gratuit

Vous avez toujours voulu savoir comment faire du compost? Vous ne savez pas par où commencer? Cet atelier est fait pour vous! Après avoir fait le lien avec la réduction de nos déchets, cette activité propose de découvrir le processus du compostage. Un apport de connaissances techniques permettra aux participants de savoir ce qu’il faut mettre ou non dans un composteur selon sa typologie et comment l’entretenir. Sur inscription obligatoire. Atelier animé par les médiateurs.rices du Syctom Animations -> Atelier / Cours Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée Paris 75001

Les Halles, ligne 4 / Châtelet, ligne 1, 7, 11, 14 Châtelet – Les Halles : ligne A, B et D

Contact :Médiathèque de la Canopée 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://bibliothequecanopee.wordpress.com/ https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl https://twitter.com/bibCanopee Animations -> Atelier / Cours Insolite;Végétalisons Paris;Bibliothèques

Date complète :

2021-03-27T15:45:00+01:00_2021-03-27T17:00:00+01:00

Médiathèque de la Canopée

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Médiathèque de la Canopée la fontaine Adresse 10 passage de la Canopée Ville Paris