Atelier à destination des scolaires – Tous vos sens en éveil ! Maison du Gouverneur Najac, vendredi 31 mai 2024.

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Faire découvrir, par des expériences sensorielles, les abords de la Maison du Gouverneur afin de s’approprier cet espace et d’exprimer son ressenti par différents supports de communication. À travers différents ateliers les enfants seront amenés à utiliser la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher pour appréhender l’espace, à échanger avec leurs camarades sur leurs expériences, leurs émotions, leurs ressentis et de construire ensemble un dialogue avec cet espace mêlant art contemporain et patrimoine historique, et leur créativité.

Objectifs pédagogiques :

Identifier : donner un avis argumenté sur ce qui représente ou exprime une œuvre d’art et les éléments qui l’entourent.

Analyser : par l’observation, le toucher ou l’écoute, dégager les principales caractéristiques techniques et formelles des abords et de l’œuvre qui y est présentée

Se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial

Poser des questions et se questionner

Présenter de façon claire et ordonnée un point de vue

Sensibiliser les jeunes à la culture, à l’art et au patrimoine de façon inclusive

S’ouvrir à l’univers de l’artiste en argumentant des choix individuels, en observant des détails, en repérant des constantes du langage plastique de l’artiste

Formuler ses émotions face aux œuvres et son environnement et en écoutant celles du groupe.

En pratique

Proposition de plusieurs ateliers sensoriels :

La vue : à travers des ateliers de dessin, d’écriture, de mémorisation, les enfants découvrent et expriment les couleurs, les formes, les détails des éléments qui les entourent.

L’ouïe : les yeux bandés, les enfants sont amenés à se focaliser sur les sons qu’ils entendent autour d’eux (oiseaux, vents, eaux…). Ils pourront aussi être amenés à écouter l’histoire du lieu et ce qui s’y passait au Moyen ge ou bien un extrait de l’histoire de Gargantua, à en retranscrire les éléments qui les ont marqués par l’écrit, le dessin ou les deux.

Le toucher : les yeux bandés, les enfants sont amenés à se concentrer sur leurs sensations (le sol, le vent, les textures…). Ils sont aussi amenés à dessiner par décalages des empreintes des textures qui les entourent.

L’odorat : sentir les feuilles et les plantes aromatiques ou médicinales du jardin.

Sentir les épices présentes au Moyen ge, tenter de les reconnaître, les retrouver dans les odeurs du quotidien.

Ces ateliers ne seront pas tous proposés sur une session, ils s’adaptent en fonction du niveau des élèves, de la dynamique du groupe et des propositions des élèves.

Maison du Gouverneur 1 rue du château 12270 Najac Najac 12270 Aveyron Occitanie Située en plein cœur du bourg castral de Najac, cette demeure médiévale de riches marchands des XIIIème et XVème siècles, entièrement rénovée entre 2017 et 2019, abrite aujourd'hui le Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) du Pays d'art et d'histoire des Bastides du Rouergue et offre une vue imprenable sur la forteresse royale et les paysages de Najac.

L’exposition permanente se développant dans cette exceptionnelle maison s’attache à expliquer et mettre en valeur les richesses patrimoniales du territoire.

Le CIAP propose aussi des expositions temporaires, des conférences et des animations hors les murs sur l’ensemble des communes du Pays d’art et d’histoire (visites exploratoires, rencontres, visites de chantier ou d’atelier…). Il accueille également tout au long de l’année le public scolaire lors de visites ou d’ateliers du patrimoine. Accessible aux personnes à mobilité réduite. L’accès direct à la Maison du Gouverneur n’est pas possible en voiture (ruelles étroites au centre du bourg de Najac), des espaces de parking sont mis à la disposition des visiteurs.