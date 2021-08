Atelier “A chacun son blason” Aubigny-sur-Nère, 3 août 2021, Aubigny-sur-Nère.

Atelier “A chacun son blason” 2021-08-03 10:00:00 – 2021-08-03

Aubigny-sur-Nère Cher Aubigny-sur-Nère

5 EUR Après une présentation des origines et usages, les enfants découvrent le langage des couleurs et la façon de composer un blason. Chacun pourra ensuite réaliser le sien : découpage, collage et coloriage sont au programme, pour repartir avec ses armoiries !

Suite à l’atelier, une présentation du Centre d’interprétation de l’Auld Alliance est proposée, pour permettre à chaque famille une découverte autonome de l’exposition sur cette vieille alliance franco-écossaise, qui fait partie de l’histoire d’Aubigny-sur-Nère.

« A chacun son blason » propose de découvrir les bases de l’héraldique et les blasons liés à l’histoire d’Aubigny.

+33 6 79 94 32 00

CIAA

