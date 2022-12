Atelier : A chacun sa perruque ou comment bien accessoiriser son 31 ! Le Havre, 30 décembre 2022, Le Havre .

Atelier : A chacun sa perruque ou comment bien accessoiriser son 31 !

3 Quai de l’Île Le Havre Seine-Maritime

2022-12-30 – 2022-12-30

Le Havre

Seine-Maritime

Quelques rouleaux de papiers recyclés, un peu de colle et de magie et vous voilà parés pour le nouvel an !

L’atelier est précédé d’une visite guidée de la Maison de l’armateur autour des portraits.

Pour les enfants de 8 à 12 ans.

Gratuit, réservation sur reservation-mah@lehavre.fr

reservation-mah@lehavre.fr +33 2 35 19 09 85 https://www.musees-mah-lehavre.fr/

Le Havre

