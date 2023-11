Atelier « À bruit secret : Les soupirs d’Odradek » Médiathèque Hélène Berr Paris, 5 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 08 décembre 2023

de 18h45 à 21h00

Le jeudi 07 décembre 2023

de 18h45 à 21h00

Le mardi 05 décembre 2023

de 18h45 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Atelier d’initiation au podcast et à la création sonore en trois séances suivies

À partir d’un point de départ et d’une enquête entre fiction

et documentaire, les participant.es seront invité.es à concevoir et réaliser

une œuvre sonore/un podcast dont la bibliothèque H. Berr sera le terrain de

jeu. L’atelier est une initiation en trois étapes depuis l’écriture jusqu’à la

prise de son et le montage.

Atelier animé par Aymeric Vergnon

En collaboration avec l’université de la Sorbonne nouvelle

et la Cité des écritures

Sur inscription obligatoire pour les 3 séances

Places limitées

À bruit secret est une œuvre de Marcel Duchamp créée en 1916.

Odradek est un personnage/une chose/un animal étrange imaginé par Franz Kafka dans un court texte de 1917.

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Sorbonne nouvelle photo d’une bibliothèque