Atelier à 4 mains confection tablier de peinture pour enfants, 8 mars 2023, Ussel

2023-03-08 – 2023-03-08 Ussel

De 14h à 16h

Gratuit sur inscriptions

Gratuit sur inscriptions L’EVS de la Civadière vous propose un atelier à 4 mains; confectionner un tablier de peinture pour les enfants. Animé par l’association « Le Sur Mesure » 22 Rue de la Civadière Ussel Ussel

