Atelier 9-15 ans : bande dessinée Prémanon, 18 février 2022, Prémanon.

2022-02-18 – 2022-02-18

Prémanon Jura Prémanon

EUR 8 En route pour le Groenland à travers un atelier amusant et créatif !

Via le livre Apoutsiak, le personnage créé par Paul-Emile Victor, découvre et dessine ta planche de bande dessinée, polaire bien entendue, avec des stickers tirés de l’album. A toi de jouer !

contact@espacedesmondespolaires.org +33 3 39 50 80 20 https://www.espacedesmondespolaires.org/

