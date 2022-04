Atelier 9 – 14 ans – Cirque pour enfant avec l’Atribudu Quoi, 25 avril 2022, .

Atelier 9 – 14 ans – Cirque pour enfant avec l’Atribudu Quoi

2022-04-25 – 2022-04-25

Atelier 9 – 14 ans

Venez découvrir les arts du cirque avec toutes ses disciplines : acrobaties, jonglage, aérien et équilibre sur objet. Caroline et Valentin, initiateurs aux arts du cirque seront là pour partager une expérience technique, artistique et ludique.

Infos & Réservations : collectif.commeungant@gmail.com

