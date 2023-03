Atelier 7 – impression d’art Atelier 7 Alès Catégories d’Évènement: Alès

Atelier 7 – impression d’art Atelier 7, 27 mars 2023, Alès. Atelier 7 – impression d’art 27 mars – 2 avril Atelier 7 Atelier 7 – sérigraphie Ouverture de l’atelier pour les journées européennes des métiers d’art 2023: démonstration de sérigraphie. Spécialisé dans l’impression en sérigraphie, Atelier 7 ouvre ses portes, pour faire connaître cette technique artisanale, utilisée aussi par des artistes dans le cadre de leurs créations graphiques.

Le rendu de la sérigraphie est particulièrement adapté à la réalisation d’estampes à tirages limités, de livre d’art…

Nous souhaitons accueillir les visiteurs pour leur faire découvrir cette technique avec une démonstration des étapes de fabrication, préparation des pochoirs et des couleurs.

Possibilité de participer à une impression sur rendez vous. Atelier 7 72 boulevard talabot, 30100 Alès

2023-03-27T14:00:00+02:00 – 2023-03-27T18:00:00+02:00

