Atelier 7-12 ans : Notre immeuble écologique La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage, jeudi 11 avril 2024.

Atelier 7-12 ans : Notre immeuble écologique Découvre l’habitat écologique à travers un atelier ludique et collaboratif ! 11 avril – 2 mai, les jeudis La Maison éco-paysanne Sur réservation, 5,50 € par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T14:30:00+02:00 – 2024-04-11T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-02T14:30:00+02:00 – 2024-05-02T16:30:00+02:00

Construisez une maquette géante, 12 pièces pour 12 personnages, qui ont décidé de rendre leur immeuble plus écologique !

Pour constituer leur immeuble écologique, les 12 personnages disposent chacun selon leur personnalité de matériaux de réemploi (objets détournés ou ré-assemblés) pour habiller leurs murs et sols, et d’équipements écologiques pour optimiser les consommations et les productions (d’énergie, d’eau, de déchets…) : par exemple, Robert Granpé le pétomane du XIXème siècle, possède des murs en moulures et cadres réemployés, et un système de ventilation double flux pour aérer son appartement ; les murs de la salle de bain baroque d’Adèle Tounu sont en bouteilles de verre, et elle récupère les eaux de pluie pour ses longs bains; la grand-mère Gisèle Commaire a recouvert son sol d’un patchwork de moquettes et se chauffe avec son poële à granules de bois… !

Utilisation de la maquette Plus Mieux Création. https://plusmieuxcreation.com/

La Maison éco-paysanne 7 Boulevard de la plage, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 85 56 45 »}] [{« link »: « https://plusmieuxcreation.com/ »}]

archictecture écologique

Plus Mieux Création