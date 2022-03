Atelier 7/12 ans : Des torches à graffer Musée de l’Hospice Comtesse Lille Catégories d’évènement: Lille

**Le mercredi 9 mars à 16h00** —————————— ### Des torches à graffer Dans le cadre de l’événement “Au Temps des Renarts”, et autour des oeuvres graffées et du tableau de “La Procession de Lille” de F.Watteau, les enfants s’initient à l’art de la symbolique et de la représentation. En atelier, ils réalisent, en volume, leur propre effigie et se réapproprient les codes du street art. Pour les 7/12 ans Tarif : 5€ – Durée : 1h30 Sur réservation au 03.28.36.84.01 ou sur [mhc-reservations@mairie-lille.fr](mailto:mhc-reservations@mairie-lille.fr)

Le dernier atelier jeune public “Au Temps des Renarts”, c’est le mercredi 9 mars à 16h Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la monnaie 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

