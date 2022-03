Atelier 7-12 ans – Cyanotype La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Le Grand-Village-Plage

Atelier 7-12 ans – Cyanotype La Maison éco-paysanne, 12 avril 2022, Le Grand-Village-Plage. Atelier 7-12 ans – Cyanotype

du mardi 12 avril au jeudi 5 mai à La Maison éco-paysanne

Explore une ferme traditionnelle oléronaise et son jardin potager, puis découvre la technique photographique du cyanotype. Récolte quelques plantes et réalise une impression grâce au soleil !

Sur réservation ; 5,50 € par enfant.

Découvre une ferme traditionnelle oléronaise et son jardin potager, puis réalise une impression grâce au soleil ! La Maison éco-paysanne 7 Boulevard de la plage, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T14:30:00 2022-04-12T16:00:00;2022-04-19T14:30:00 2022-04-19T16:00:00;2022-04-26T14:30:00 2022-04-26T16:00:00;2022-05-05T14:30:00 2022-05-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Le Grand-Village-Plage Autres Lieu La Maison éco-paysanne Adresse 7 Boulevard de la plage, 17370 Le Grand-Village-Plage Ville Le Grand-Village-Plage lieuville La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Departement Charente-Maritime

La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-grand-village-plage/

Atelier 7-12 ans – Cyanotype La Maison éco-paysanne 2022-04-12 was last modified: by Atelier 7-12 ans – Cyanotype La Maison éco-paysanne La Maison éco-paysanne 12 avril 2022 La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage

Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime