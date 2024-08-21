Atelier 7/11ans « Activité exterieure » Planétarium Ludiver Tonneville La Hague
Atelier 7/11ans « Activité exterieure » Planétarium Ludiver Tonneville La Hague, mercredi 21 août 2024.
Atelier 7/11ans « Activité exterieure » Planétarium Ludiver Tonneville La Hague Manche
Réservation indispensable. Présence d’un adulte souhaitée.
Réservation indispensable. Présence d’un adulte souhaitée. .
Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-08-21 14:45:00
fin : 2024-08-21 15:45:00
Tonneville 1700 rue de la Libération
La Hague 50460 Manche Normandie
L’événement Atelier 7/11ans « Activité exterieure » Planétarium Ludiver La Hague a été mis à jour le 2024-04-10 par OT Cotentin La Hague