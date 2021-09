Atelier 6-12 ans « petits architectes » Site Patrimonial Remarquable de Saint-Léonoard-de-Noblat, 16 octobre 2021, Saint-Léonard-de-Noblat.

Atelier 6-12 ans « petits architectes »

Site Patrimonial Remarquable de Saint-Léonoard-de-Noblat, le samedi 16 octobre à 14:30

**Qu’est-ce que l’architecture et comment construit-on ? Du tipi à l’architecture contemporaine** en passant par l’église gothique, le guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages initiera les enfants aux techniques de construction par la démonstration de maquettes (arcs)* et l’acquisition de références architecturales (monuments-clefs, par époque). Ils apprendront du vocabulaire, découvriront des monuments à travers les siècles, et termineront par la réalisation d’un projet architectural dessiné, inspiré d’œuvres… réelles ou fantastiques ! _*** En lien avec le coronavirus, pas de manipulation directe des outils par les enfants. Chacun devra apporter son propre matériel (crayon à papier, crayons de couleurs, gomme, colle, ciseaux…). Respect des gestes barrières.**_ _Visite programmée dans le cadre du « Mois de l’architecture », mis en place à Saint-Léonard par la Ville et la Communauté de Communes de Noblat._ [[www.pahmontsetbarrages.fr](www.pahmontsetbarrages.fr)](www.pahmontsetbarrages.fr)

Gratuit. Sur inscription (places limitées) auprès de l’Office de Tourisme de Noblat. Rdv à l’Office de Tourisme. Durée : 2h. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte responsable pendant l’animation. Pass sanitaire obligatoire pour les adultes.

Journées nationales de l’architecture

Site Patrimonial Remarquable de Saint-Léonoard-de-Noblat Le bourg, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne



