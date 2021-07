Fécamp Fécamp Fécamp, Seine-Maritime Atelier 6-12 ans : La couleur au Moyen-Age Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Atelier 6-12 ans : La couleur au Moyen-Age Fécamp, 10 août 2021, Fécamp. Atelier 6-12 ans : La couleur au Moyen-Age 2021-08-10 15:00:00 – 2021-08-10 place des Ducs Richard devant le palais ducal

Fécamp Seine-Maritime VENEZ DÉCOUVRIR EN FAMILLE LES ATELIERS SUR LA COULEUR AU MOYEN-ÂGE Le service Archives Patrimoine de la Ville de Fécamp propose aux enfants de 6 à 12 ans de se plonger dans l’univers des moinillons-copistes et enlumineurs du Moyen Âge. — Atelier Couleurs —

Après la découverte des trésors de l’Abbatiale de la Sainte-Trinité, l’une des plus grandes églises de Normandie, les jeunes « voyageurs du temps » plongeront dans l’univers des moines copistes et enlumineurs du Moyen Âge au cours d’un atelier à la Tour de la Maîtrise.

Les enfants seront invités à dessiner leur propre lettrine à l’aide de pigments naturels en s’inspirant des décors enluminés des livres du Moyen Âge. — Informations pratiques —

→ Rendez-vous : 15h, devant l’Abbatiale – Place des ducs Richard.

Durée : 1h30

Tarifs : 3 € ou 1,50€ (porteurs de la carte d’hôte, familles nombreuses).

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Réservation obligatoire (places limitées) auprès du service Archives-Patrimoine au 02.35.10.60.96

ou directement sur https://bit.ly/3g5m5bZ — Informations COVID – 19 —

– Paiement par chèque recommandé, si paiement en espèces, merci de prévoir l’appoint.

– Masque obligatoire à partir de 11 ans, recommandé à partir de 6 ans

– Prévoir du gel hydroalcoolique pour le lavage des mains en début de visite

– Distanciation d’un mètre à respecter — Renseignements —

