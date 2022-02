ATELIER 6-10 ANS | Sauve qui peut Aqualis,l’expérience lac Aix-les-Bains Catégories d’évènement: Aix-les-Bains

ATELIER 6-10 ANS | Sauve qui peut Aqualis,l’expérience lac, 23 mars 2022, Aix-les-Bains. ATELIER 6-10 ANS | Sauve qui peut

Aqualis, l’expérience lac, le mercredi 23 mars à 10:00

C’est le Tétras libre qui propose un atelier éducatif sur les bons gestes en cas de rencontre avec un animal sauvage blessé. Sauras-tu retrouver les animaux blessés dans Aqualis ? Un atelier pour découvrir les bons gestes quand on se retrouve face à un animal sauvage blessé.

Gratuit, sur inscription

Un atelier pour découvrir les bons gestes quand on se retrouve face à un animal sauvage blessé. Aqualis,l’expérience lac 52 esplanade Jean Murguet, 73100 Aix-les-Bains Aix-les-Bains Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T11:30:00

