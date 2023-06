Qigong : la danse du cerf Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES Alès, 24 juin 2023, Alès.

Stage QIGONG d’été : la danse du cerf

Energie du coeur et du feu

C’est un QiGong qui fait appel à plusieurs figures qui représentent cette énergie du coeur et du feu, comme le cerf, l’oiseau rouge, le phénix, le serpent. Le pratiquant est porté par la danse de ces animaux pour atteindre cette joie simple et sereine.

Samedi 24 juin stage 9H30-12H30 et 14H30-17H30 avec possibilité de faire la demi-journée ou la journée.

Inscription auprès de l’enseignant Denis BELMONTE 0768403965

ou a.lefildesoi@orange.fr

Pause déjeuner repas partagé

2023-06-24T09:30:00+02:00 – 2023-06-24T17:30:00+02:00

stage QIGONG