Qi gong santé Yi Jin Jing Samedi 3 juin, 14h30 Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES sur inscription 30 euros/ 25 euros pour les membres adhérents à l’association Le Fil de soi

Yi Jin Jing, le Qi gong qui fortifie les tendons et les muscles.

Un entraînement de la structure physique pour dynamiser le tonus musculaire et assouplir les articulations

Une bonne partie de santé et de prévention

Atelier ouvert à tous

Tarif : 30 euros/ 25 euros pour les membres adhérents à l’association Le Fil de soi

Pour plus de renseignements et inscriptions :

a.lefildesoi@orange.fr ou auprès de l’enseignant

Denis Belmonte 07 68 40 39 65

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

