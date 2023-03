Peindre le mouvement dans l’espace Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES, 1 avril 2023, Alès.

Peindre le mouvement dans l’espace Samedi 1 avril, 14h30 Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES Tarif: 30 euros et 25 euros* Pour les adhérents Le Fil de Soi

Atelier tout en mouvements, fluidité, légèreté harmonie

Quant on est en mouvement, on joue avec l’énergie des méridiens et cela devient une méditation en mouvement car l’énergie est porteuse du mouvement. Le TaiJiQuan permet de développer son schéma corporel et d’acquérir une plus grande habileté physique.

Le TaijiQuan améliore la perception de son corps, la coordination et la fluidité du mouvement ainsi que la stabilité.

Développe la créativité, l’équilibre intérieur et vous rend rayonnant, optimiste et éveillé !

Un moment de pure légèreté à s’offrir ou à offrir !

Ouvert à tous, aucun niveau nécessaire pour y participer

Atelier 56 avenue Stalingrad à Arles

Sur réservation préalable a.lefildesoi@orange.fr

ou Denis Belmonte 0768403965

Tarif : 30 euros et 25 euros* Pour les adhérents Le Fil de Soi

Le Fil de Soi -L’art des mouvements : Source de détente, d’énergie de joie et de santé

Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES 56 avenue Stalingrad Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « a.lefildesoi@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0768403965 »}] [{« link »: « mailto:a.lefildesoi@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:30:00+02:00 – 2023-04-01T17:30:00+02:00

2023-04-01T14:30:00+02:00 – 2023-04-01T17:30:00+02:00

santé bien-être