Peindre le mouvement dans l’espace Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES, 11 mars 2023, Alès.

Peindre le mouvement dans l’espace Samedi 11 mars, 14h30 Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES

sur inscription 30 euros / 25 euros adhérents Le Fil de Soi

Atelier de TaijiQuan : Peindre le mouvement dans l’espace.

Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES 56 avenue Stalingrad Alès 30100 Gard Occitanie [{“link”: “mailto:a.lefildesoi@orange.fr”}]

Atelier de TaijiQuan :

Peindre le mouvement dans l’espace.

Denis Belmonte, l’enseignant, vous initie aux différents mouvements, lenteur, flux et mouvements

Cet art martial chinois est également recommandé pour les personnes qui veulent développer en douceur leur souplesse, leur équilibre et leur coordination grâce à des mouvements lents.

Développe la créativité, l’équilibre intérieur et vous rend rayonnant, optimiste et éveillé !

Un moment de pure légèreté à s’offrir ou à offrir !

Ouvert à tous, aucun niveau nécessaire pour y participer

Atelier 56 avenue Stalingrad à ARLES

Sur réservation préalable a.lefildesoi@orange.fr

ou Denis BELMONTE 0768403965

Tarif: 30 euros et 25 euros* Pour les adhérents Le Fil de Soi

Le Fil de Soi -L’art des mouvements : Source de détente, d’énergie de joie et de santé



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T14:30:00+01:00

2023-03-11T17:30:00+01:00