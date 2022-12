Qigong des soignants Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES Alès Catégories d’évènement: Alès

Gard

Qigong des soignants Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES, 7 janvier 2023, Alès. Qigong des soignants Samedi 7 janvier 2023, 09h30 Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES

Sur inscription préalable Tarif: 30 euros et 25 euros pour les adhérents Le Fil de Soi

Atelier mensuel Qigong pour les soignants Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES 56 avenue Stalingrad Alès 30100 Gard Occitanie [{« link »: « mailto:a.lefildesoi@orange.fr »}] Atelier Qigong Ressourcement et Protection Denis vous propose de découvrir comment des exercices de Qi Gong vous permettront d’augmenter votre énergie vitale et votre ressenti énergétique. Intégrer cette pratique en tant que « hygiène énergétique quotidienne du thérapeute »

Atelier mensuel pour les soignants

Auto-massage, respiration et travail de l’énergie et de la vitalité sont au programme Samedi 7 janvier 2023 de 9h30 à 12h30

Sur inscription préalable a.lefildesoi@orange.fr ou directement auprès de l’enseignant Denis BELMONTE

0768403965

Tarif : 30 euros et 25 euros pour les adhérents Le Fil de SOi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T09:30:00+01:00

2023-01-07T12:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Alès, Gard Autres Lieu Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES Adresse 56 avenue Stalingrad Ville Alès lieuville Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES Alès Departement Gard

Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES Alès Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ales/

Qigong des soignants Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES 2023-01-07 was last modified: by Qigong des soignants Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES 7 janvier 2023 alès Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES Alès

Alès Gard