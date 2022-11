Taijiquan Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES Alès Catégories d’évènement: Alès

Sur inscription: 30 euros et 25 euros pour les adhérents Le Fil de Soi

Approfondissement et Perfectionnement Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES 56 avenue Stalingrad Alès 30100 Gard Occitanie [{« link »: « mailto:a.lefildesoi@orange.fr »}] Atelier de TAIJIQUAN Approfondissement du TAIJIQUAN

Un temps de pratique de la forme, une mise en application des mouvements du Taijiquan, et un temps d’échange et de réflexion sur les principes et les règles du style Yang

Les ateliers sont OUVERTS À TOUS.

Entrez dans le ravissement du TAIJIQUAN

Le mouvement, l’alignement, la respiration, la détente et le Qi. Les ateliers permettent des ajustements plus personnalisés. Sur inscription préalable a.lefildesoi@orange.fr

ou auprès de l’enseignant Denis BELMONTE 0768403965

Tarif : *Tarif Adhérents 25 euros les 3h d’atelier.

30 euros pour les personnes non-adhérentes souhaitant participer occasionnellement

