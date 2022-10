Stage Qigong : Le Souffle de l’Hiver Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES Alès Catégories d’évènement: Alès

QIGONG Le Souffle de l’Hiver Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES 56 avenue Stalingrad Alès 30100 Gard Occitanie [{« link »: « mailto:a.lefildesoi@orange.fr »}] QIGONG le Souffle de l’Hiver Stage animé par Denis BELMONTE Ce QIGONG associe un travail physique axé sur la souplesse, la coordination, l’équilibre, et une relation énergétique profonde avec les organes correspondant à chaque animal en hiver, consacré à l’Elément Eau (REIN) et à son animal emblématique qui est ici le Singe avec le singe noir : La purification du Singe QIGONG pour tonifier l’énergie du rein Le stage démarre le matin au calme avec deux heures de Qi Gong. Après une pause repas dans le lieu, il se poursuit l’après-midi avec intégration de la pratique par les mouvements Ce stage s’adresse aux débutants, souhaitant découvrir ces pratiques ou aux pratiquants de Qi Gong *Horaires : 9h30 à 17h Pause déjeuner repas partagé *Tarif : 70 euros /50 euros pour les adhérents Le Fil de SOI Inscription par email a.lefildesoi@orange.fr et auprès de Denis 0768403965

