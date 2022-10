Atelier qigong pour les soignants Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES Alès Catégories d’évènement: Alès

Gard

Atelier qigong pour les soignants Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES, 5 novembre 2022, Alès. Atelier qigong pour les soignants Samedi 5 novembre, 09h30 Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES

30 euros et 25 euros pour les adhérents Le Fil de SOi

Ressourcement et protection grâce aux mouvements de QIGONG Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES 56 avenue Stalingrad Alès 30100 Gard Occitanie Atelier QIGONG pour les soignants Denis BELMONTE vous propose une matinée ressourcement et protection, qui vous permettra d’intégrer cette pratique en tant que « hygiène énergétique quotidienne du thérapeute » 3 heures de partage, d’échange de découverte des outilsque le QIGONG met à notre disposition afin de renforcer l’organisme et de garder la juste attention

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T09:30:00+01:00

2022-11-05T12:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Alès, Gard Autres Lieu Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES Adresse 56 avenue Stalingrad Ville Alès lieuville Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES Alès Departement Gard

Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES Alès Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ales/

Atelier qigong pour les soignants Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES 2022-11-05 was last modified: by Atelier qigong pour les soignants Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES 5 novembre 2022 alès Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES Alès

Alès Gard