Atelier Qigong santé 4 octobre 2022 – 20 juin 2023, les mardis Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES

sur inscription auprès de la Ligue contre le cancer

La ligue contre le cancer 13 propose un atelier Qigong Santé à Arles Atelier 56 Avenue Stalingrad 13200 ARLES 56 avenue Stalingrad Alès 30100 Gard Occitanie [{« link »: « mailto:Espaceligue.Salon@ligue-cancer.net »}] Dès le mois d’octobre à ARLES La ligue contre le cancer du 13 propose un atelier QIGONG Santé

le Mardi de 16h30 à 18h, animé par Denis BELMONTE

adapté aux personnes adressées par la Ligue contre le cancer.

Ces cours sont proposés aux personnes ayant un cancer et/ou leurs proches

Si vous connaissez des personnes ou si vous êtes dans ce cas contactez : Contact et informations espace Ligue SALON

Téléphone : 04.42.48.85.13 – Mail : Espaceligue.Salon@ligue-cancer.net

Prenez contact avec l’espace Ligue de Salon de Provence pour pouvoir assister aux activités. Ces cours auront lieu à ARLES à l’atelier 56 avenue stalingrad

