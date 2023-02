Exposition “Au fil des courbes” Atelier 52 Rue Saint-Pierre 78100 Saint Germain en Laye France Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Exposition "Au fil des courbes" 29 mars – 2 avril Atelier 52 Rue Saint-Pierre 78100 Saint Germain en Laye France

Une réflexion sur l'art d'utiliser un fil en métal précieux pour créer du volume

Dessiner un bijou se réduit parfois à quelques traits de crayon jetés dans un carnet ou quelques formes créées avec du carton.

Cette exposition va montrer la procédure créative sur la thématique du fil. Élément fort et fragile à la fois.

Les visiteurs des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023 sont amenés à voir à travers mes dessins et les bijoux exposés en vitrine les étapes créatives qui transforment un simple fil d’or (ou argent) en courbes et volutes, donnant naissance à des bijoux uniques et aériens, parsemés et éclairés par des pierres précieuses.

