Découverte des techniques à la chaux grasse (grassello di calce) pour le bâti, la décoration et la création artistique. Atelier 51 Paris

Dimanche 17 septembre, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

Utilisation de la chaux et matériaux naturels dans le patrimoine bâti.

Démonstration de l'utilisation de la chaux en pâte pour les enduits, la décoration…

Atelier 51
17 rue du Javelot 75013 Paris
Paris 75013 Quartier de la Gare
Île-de-France

01 45 85 77 77
https://www.instagram.com/mural.a/
contact@atelier-cg.com

Atelier de restauration du patrimoine.

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

Atelier Christophe GABRIEL
Paris

