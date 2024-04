Atelier 5 sens et botanique au MOBE Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, samedi 18 mai 2024.

Atelier 5 sens et botanique au MOBE Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h30, 22h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Venez aiguiser vos sens au contact des plantes. Les plantes peuvent avoir un goût, une odeur, une texture particulière et même parfois émettre des sons ! Mais d’où viennent ces particularités ? Saurez-vous reconnaître ces plantes ? Eveillez vos sens, c’est à vous de jouer !

Ateliers « 5 sens et botanique » de 19h30 à 21h30 et de 22h à 23h30 à La Caverne.

Gratuité Samedi 18 mai de 19h à minuit

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05

gratuit

© MOBE