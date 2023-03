Matinée de la petite enfance Atelier 480 Saint-Chamas Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Chamas

Matinée de la petite enfance Atelier 480, 25 mars 2023, Saint-Chamas. Matinée de la petite enfance Samedi 25 mars, 09h00 Atelier 480 La ville de Saint-Chamas, en partenariat avec le Relais Petite Enfance de Salon de Provence, organise la seconde édition nationale de la matinée dédiée à la petite enfance.

Le vendredi 25 mars de 9h à 13h à l’atelier 480, venez rencontrer les professionnels de la petite enfance du territoire qui animerons des ateliers, des animations et des stands d’information sur le thème « POP, Explorer le quotidien pour la petite enfance ». Atelier 480 allée des cigognes, 13250 Saint Chamas Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T09:00:00+01:00 – 2023-03-25T13:00:00+01:00

2023-03-25T09:00:00+01:00 – 2023-03-25T13:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Chamas Autres Lieu Atelier 480 Adresse allée des cigognes, 13250 Saint Chamas Ville Saint-Chamas Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Atelier 480 Saint-Chamas

Atelier 480 Saint-Chamas Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chamas/

Matinée de la petite enfance Atelier 480 2023-03-25 was last modified: by Matinée de la petite enfance Atelier 480 Atelier 480 25 mars 2023 Atelier 480 Saint-Chamas Saint-Chamas

Saint-Chamas Bouches-du-Rhône