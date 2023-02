Soirée œnologie et dessin Atelier 47 Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Soirée œnologie et dessin Atelier 47, 3 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Soirée œnologie et dessin Vendredi 3 mars, 18h30 Atelier 47

20€

Vendredi 3 mars 2023 de 18h3 à 20h30 à l’Atelier 74 : soirée œnologie et dessin Atelier 47 47 rue du Lieutenant Colpin 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Vendredi 3 mars 2023 de 18h3 à 20h30 à l’Atelier 74 : soirée œnologie et dessin

Au programme : Dégustation guidée Dessiner ou peindre les arômes, les sensations et les saveurs ressentis à travers des exemples de peinture ou la “nature morte” posée sur la table. Tarifs : 20€

Informations : venez avec votre matériel à dessin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T18:30:00+01:00

2023-03-03T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Atelier 47 Adresse 47 rue du Lieutenant Colpin 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Atelier 47 Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Atelier 47 Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Soirée œnologie et dessin Atelier 47 2023-03-03 was last modified: by Soirée œnologie et dessin Atelier 47 Atelier 47 3 mars 2023 Atelier 47 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord