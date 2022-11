MAOUHH – Festivités de fin d’année – Les 9, 10 et 11/12 atelier 4, Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

MAOUHH – Festivités de fin d'année – Les 9, 10 et 11/12
9 – 11 décembre atelier 4,

Un marché d’art pour des cadeaux uniques… Les 9, 10 et 11 décembre, à l’Atelier 4, 91 rue Jules Ferry atelier 4, 91 rue Jules Ferry 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Le MAOUHH revient !

Pour sa 5e édition, les artistes de l’Atelier 4 vous convient au Marché d’Art et d’Objets Uniques d’Hiver à Hellemmes.

Thomas Fieffé (illustrateur-plasticien), Hélène Beelkens (artiste-verrier/plasticienne), Nicolas Vanpoucke (illustrateur) et Laetitia Vasseur (encaustique, techniques mixtes et photographie) invitent Saturnin Sac à Main (maroquinerie, créations textiles inspiration rétro), Catherine Speckens, (céramiste), Séverine Sagot (artiste-plasticienne) et Atelier Plumentête (restauration de fauteuils écoresponsable), pour vous proposer des cadeaux uniques, éthiques, locaux et responsables à prix doux pour la fin d’année.

Vendredi : 17h > 20h

Samedi : 11h > 19h

Dimanche : 14h > 18h

