Atelier 4-6 ans – “Kap ou pas kap ?” La Maison éco-paysanne, 14 avril 2022, Le Grand-Village-Plage. Atelier 4-6 ans – “Kap ou pas kap ?”

du jeudi 14 avril au jeudi 5 mai à La Maison éco-paysanne

Découvre une ferme traditionnelle oléronaise, puis deviens architecte et construis ta maison avec les planchettes en bois KAPLA® !

Sur réservation ; 5,50 € par enfant.

Deviens architecte et construis ta maison avec les planchettes en bois KAPLA®. La Maison éco-paysanne 7 Boulevard de la plage, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T10:30:00 2022-04-14T11:30:00;2022-04-21T10:30:00 2022-04-21T11:30:00;2022-04-28T10:30:00 2022-04-28T11:30:00;2022-05-05T10:30:00 2022-05-05T11:30:00

