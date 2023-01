Atelier 4-6 ans :charivari ! Belfort Belfort Catégories d’Évènement: Belfort

Territoire de Belfort EUR Venez vivre l’esprit du Carnaval au Musée ! À partir de 1904, Pablo Picasso (1881-1973) prend pour sujets de ses tableaux des personnages issus du théâtre, de l’univers du carnaval et du cirque. Dans l’atelier, les enfants s’inspirent de cet air de fête, et créent des arlequins et clowns hauts en couleurs.

Sur réservation mediationmusees@mairie-belfort.fr +33 3 84 54 56 40 Belfort

