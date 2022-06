Atelier 4-10 ans : La tête et les jambes Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier 4-10 ans : La tête et les jambes Muséum d’Histoire Naturelle, 2 juillet 2022, Nantes. 2022-07-02

Horaire : 11:00 12:00

Gratuit : non Sur réservation au 02 40 41 55 00 Enfants habitant Nantes Métropole : 3€Enfants hors Métropole : 6€ Avant les vacances, le muséum lance des défis à ses jeunes visiteurs. Pour faire gagner son équipe, il faudra répondre à des questions et résoudre des énigmes mais il faudra aussi relever des challenges « sportifs » et animaliers. A chaque classe d’âge, ses énigmes et ses défis à relever. Nouvelles énigmes et nouveaux challenges pour 2022 ! Samedi 2 juillet à 11hPour les enfants de 4 à 6 ansDurée : 1h Samedi 2 juillet à 14h30Pour les enfants de 8 à 10 ansDurée : 1h30 Mercredi 6 juillet à 14h30Pour les enfants de 6 à 8 ansDurée : 1h30 Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Muséum d'Histoire Naturelle Adresse 12 Rue Voltaire Ville Nantes lieuville Muséum d'Histoire Naturelle Nantes Departement Loire-Atlantique

