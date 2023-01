Atelier « 3,2,1,0… déchet dans ma salle de bain ! » Tarbes Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Atelier « 3,2,1,0… déchet dans ma salle de bain ! » 3 rue René Byé TARBES au GEM (Groupe d'Entraide mutuelle) Tarbes

2023-02-08 09:30:00 – 2023-02-08 12:00:00

Hautes-Pyrénées Un atelier dédié à la salle de bain, pour savoir comment remplacer les produits jetables dont certains produits d’hygiène. Au cours de cet atelier, fabriquez un dentifrice et découvrez des ingrédients naturels et surprenants pour laver vos cheveux ! Inscription obligatoire par mail ou téléphone pollen@artpiculture.org +33 9 72 30 27 11 http://www.artpiculture.org/ TARBES 3 rue René Byé Tarbes

