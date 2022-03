Atelier 3, 2, 1, 0 déchet dans la salle de bain Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

2022-04-06 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-06 16:30:00 16:30:00 TARBES 2 rue du Gabizos

Tarbes Hautes-Pyrénées Zoom sur la salle de bain ! Par quoi remplacer mes produits jetables ? Et mes produits d’hygiène ?

Au cours de cet atelier, vous apprendrez les astuces pour supprimer les emballages dans la salle de bain et vous fabriquerez un petit produit de soin zéro-déchet. Atelier pour adultes et enfants à partir de 10 ans

Inscription obligatoire > Infos et inscription par mail ou par téléphone pollen@artpiculture.org +33 9 72 30 27 11 TARBES 2 rue du Gabizos Tarbes

