Atelier 2tonnes Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, dimanche 7 avril 2024.

Atelier 2tonnes Pour apprendre à agir ensemble pour le climat de façon ludique. Dimanche 7 avril, 14h30 Médiathèque centre-ville Inscription en ligne ou par téléphone ou 01 41 23 80 59.

Début : 2024-04-07T14:30:00+02:00 – 2024-04-07T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-07T14:30:00+02:00 – 2024-04-07T17:30:00+02:00

Vous voulez agir pour le climat ? L’atelier 2tonnes vous donne les clés pour passer à l’action de façon ludique et pédagogique !

L’atelier immersif pour imaginer le futur et agir ensemble pour le climat !

En 3 heures et en équipe, projetez-vous jusqu’à 2050, découvrez les leviers individuels et collectifs de la transition bas carbone, et identifiez le rôle que vous souhaitez y jouer !

Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 80 69 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques;https://twitter.com/issymediatheque

Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 21h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h

La médiathèque sera fermé le dimanche 31 mars 2024. Métro ligne 12 station Mairie d’Issy ; RER C Issy Val de Seine