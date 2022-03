Atelier 2Tonnes – L’atelier immersif et ludique qui booste le passage à l’action pour le climat ! LAB01 – Salle de réunion, 2 avril 2022, Ambérieu-en-Bugey.

Atelier 2Tonnes – L’atelier immersif et ludique qui booste le passage à l’action pour le climat !

LAB01 – Salle de réunion, le samedi 2 avril à 14:00

**Limiter le changement climatique c’est un travail d’équipe !** → Pour ce, jouons ensemble grâce à ce “serious game” et saisissons-nous de notre mission : construire un scenario de transition concret et réaliste pour s’engager dans un mode de vie bas carbone. **Le but de cet atelier** est de vous transmettre les cl**efs** pour : – Comprendre les différentes échelles de mesure ; – Appréhender les ordres de grandeur des différents impacts des activités humaines individuelles et collectives ; – Évaluer votre empreinte carbone ; – Identifier les actions à mettre en place ; – Savoir les prioriser ; – Partager vos expériences avec le groupe ! ► Programme : 14h – Accueil des participants 14H15 à 17H – 1/ Phase de Diagnostic (calcul de l’empreinte carbone individuelle) 2/Introduction (comptabilité carbone, causes et conséquences du changement climatique) 4/ 8 tours d’action individuelle et collective pour simuler l’évolution des émissions jusqu’en 2050. 5/ Interprétation des résultats, enseignements-clés, brainstorms. 6/ Phase d’engagement pour passer à l’action ! Accès gratuit sur inscription via ce lien : [[https://framadate.org/atelier2TonnesLesBullesDuLAB](https://framadate.org/atelier2TonnesLesBullesDuLAB)](https://framadate.org/atelier2TonnesLesBullesDuLAB) Niveau : accessible dès le lycée Vous voulez en savoir plus sur les acteurs de cet atelier ? C’est part ici ! [Site Web de Pl’Ain d’Energie](https://www.plaindenergie.centralesvillageoises.fr/) [Informations sur l’Acerpa](http://www.myplainedelain.fr/actualites/acerpa-association-citoyenne-pour-les-energies-renouvelables-de-la-plaine-de-l-ain) [Page Facebook du LAB01](https://www.facebook.com/lab01amberieu)

Accès gratuit sur inscription

Rejoignez-nous pour explorer le futur et les solutions qui permettront d’atteindre l’objectif de 2T Co2 par personne/an fixé par Les Accords de Paris. Organisé par Acerpa, Pl’Ain d’Energie et le LAB01

LAB01 – Salle de réunion 46-48 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain



