Atelier 2tonnes HOBA Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier 2tonnes HOBA, 17 janvier 2023, Paris. Le mardi 17 janvier 2023

de 11h00 à 13h00

. payant Billetterie : Atelier en prix libre, à partir de 1€. Vous voulez agir pour le climat ? L’atelier 2tonnes vous donne les clés pour passer à l’action de façon ludique et pédagogique ! Face à l’urgence climatique, on ne sait pas toujours comment agir : Eco-gestes ou actions collectives ? Devenir flexitarien ou acheter de seconde-main ? Rénover son logement ou se déplacer à vélo ? S’engager dans une association ou dans son travail ? Dans cet atelier, vous aurez pour mission de construire un scénario de transition, afin de limiter le changement climatique à +1,5°C. Il faudra prendre action et faire des choix décisifs individuels et collectifs, pour les 30 prochaines années. Chaque action aura un impact sur vos émissions de gaz à effet de serre ! Quelles actions sont à réaliser ? Lesquelles ont le plus d’impact ? Quel est mon rôle dans la transition écologique et sociale ?

Venez le découvrir en participant à l’atelier. L’atelier 2tonnes : SITE WEB // FACEBOOK // INSTAGRAM // LINKEDIN HOBA c’est quoi ? HOBA est un lieu de vie dédié à l’alimentation durable & joyeuse, niché au cœur des 10 hectares du parc Martin Luther King (Paris 17e). Venez vous régaler en HO dans notre food court et vous cultiver en BA dans notre espace de programmation pluridisciplinaire qui accueille cours de cuisine & masterclass, rencontres, projections et animations autour d’un grand bar café central ! Vos papilles ne seront pas en reste avec notre food court haut en saveurs et bas en carbone. Venez y déguster les spécialités de nos 3 chefs·fes résidents·es : Just Ramen : street food japonaise

Le Falaf : le talent n’a pas de frontière

Mouflet : le muffin anglais à la french HOBA 43 45 Rue Bernard Buffet 75017 Paris Contact : https://hoba.paris/evenement/atelier-2tonnes/ 0981986755 https://hoba.paris/evenement/atelier-2tonnes/

hoba

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu HOBA Adresse 43 45 Rue Bernard Buffet Ville Paris lieuville HOBA Paris Departement Paris

HOBA Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier 2tonnes HOBA 2023-01-17 was last modified: by Atelier 2tonnes HOBA HOBA 17 janvier 2023 HOBA Paris Paris

Paris Paris