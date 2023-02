Un art de vivre intemporel Atelier 2580, 1 avril 2023, Gruffy.

Porcelaine & Vannerie

Atelier 2580 2580 route des bauges 74540 Gruffy Gruffy 74540 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

De tout temps, l’objet terre et l’osier ont été des instruments pour nos mains, et nous jouons encore et toujours !

Amandine Petroff, CÉRAMISTE

06 27 73 31 51

DE JOUR COMME DE NUIT, Luminaires & curiosités en porcelaine

Atelier en cœur de village, 2580 route des Bauges, 74540 Gruffy

Je proposerai des démonstrations de coulage.

De la lueur du jour au clair de lune, la porcelaine expose ses nuances de blanc… vibrante, inspirante ! Pour la décoration, un luminaire apporte douceur et réconfort.

Un quotidien éveillé par de délicats coquelicots sur la vaisselle et le tintement de clochettes par un frisson de l’air…

Je fabrique toutes les pièces en plusieurs étapes de manière artisanale : moules de coulage, tournage, estampage, décors gravés ou peint…

Invitée cette année

Laure Llado, VANNIÈRE, @lespaniersdelau

Laure proposera des démonstrations de vannerie et une animation d’environ 1h à prix libre selon la fréquentation.

Labourer, planter, cueillir, tremper, tordre l’osier… De l’oseraie au panier, autant d’étapes qui lient et rythment Laure dans son quotidien au vivant.

Installée à Chambéry, elle combine autant ses créations avec des saules-osiers qu’elle cultive, qu’en glanant des essences sauvages galopantes. Sa formation auprès de « l’Oseraie du Possible » lui ouvre aujourd’hui la possibilité de transmettre à son tour.

Ainsi, vous pourrez voir Laure en démonstration ainsi que participer de façon spontané à un atelier si le moment est opportun.

Toucher ces objets rendent notre quotidien plus poétique, plus beau et ils nous racontent une histoire : du panier de marché, de vélo, de cueillette, à bois, à pique-nique au nid décoratif… Laure travaille toutes sortes d’essences et de formes qui renouvellent l’univers de la vannerie et nos sens en sont ravis car ils accompagnent une démarche !

Au rythme des saisons et des marchés, c’est un savoir-vivre, un savoir-faire que développe l’artisan d’art.

S’approprier un objet d’artisan d’art devient alors un art de vivre, la transmission est essentielle, le beau est essentiel !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Petroff Amandine