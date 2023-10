Billet s’il vous plaît ATELIER 22 Lille, 25 septembre 2023, Lille.

Billet s’il vous plaît 25 septembre – 30 décembre ATELIER 22 Entrée libre et gratuite, sur RdV pour événements spéciaux

Pour la parution de son nouveau livre « Billet s’il vous plaît », Pierre Palero reçoit le public en son atelier du Vieux Lille. Le premier opus « Cinq heures trente » reste disponible. L’entrée est libre et gratuite, un verre de bienvenue est servi. Pierre Palero vit et travaille depuis plus de 20 années dans le Vieux Lille, il sera honoré de vous accueillir.

ATELIER 22 22 rue du metz59800 Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 06 62 50 43 37 [{« type »: « email », « value »: « palero.pierre@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « – 0662504337 »}] Atelier d’artiste

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-25T10:30:00+02:00 – 2023-09-25T18:30:00+02:00

2023-12-30T10:30:00+01:00 – 2023-12-30T18:30:00+01:00

Palero Estate