NICOLAS PENSLLER – NICOLAS PENSLLER ENIGMATIQUE 2023 ATELIER 208 St Andre De Corcy, vendredi 7 juin 2024.

Pour son nouveau spectacle ENIGMATIQUE 2023 , Nicolas Pensller nous invite dans son univers artistique mêlant ses plus gros numéros de magie au programme du mentalisme, des moyennes et grandes illusions, numéros participatifs, des effets spéciaux et vidéos, ainsi que les chansons de son premier album à paraître fin 2023/début 2024, dont sont extraits Dans ma bulle , Bad Trip ou encore Horror stories . Un véritable show plus intimiste que les précédents, durant lequel vous allez pouvoir participer à des expériences en entrant dans un univers mystèrieux mélangeant poésie, romantisme ou encore l’horreur, qui sont les différentes facettes de Nicolas Pensller. Un spectacle pour tous à découvrir, du jeune prodige lyonnais de la magie et de la chanson en partenariat avec M radio. Ouverture des portes à 20h00

Tarif : 13.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-06-07 à 20:45

Réservez votre billet ici

ATELIER 208 167 ALLEE DES SPORTS 01390 St Andre De Corcy 01