Atelier 2021 : Sessions de moulage de bouchons d’oreilles Parthenay, 1 décembre 2021, Parthenay.

Atelier 2021 : Sessions de moulage de bouchons d’oreilles Salle Diffart 15 Rue du Pdt Salvador Allende Parthenay

2021-12-01 14:00:00 – 2021-12-01 17:00:00 Salle Diffart 15 Rue du Pdt Salvador Allende

Parthenay 79200

Cet événement s’inscrit dans la campagne nationale de prévention des risques auditifs d’AGI-SON et a pour objectif de proposer des protecteurs auditifs sur-mesure à des tarifs négociés, associés à des conseils de prévention et d’utilisation : Ces protecteurs auditifs sont réalisés en silicone souple et munis de filtres acoustiques spécifiques pour la pratique et l’écoute de la musique et/ou le travail en industrie et environnements bruyants disponibles en 6 niveaux d’atténuation (au choix parmi -10, -15, -17, -20, -26 et -27 dB).

+33 5 49 94 48 10

Diffart

Salle Diffart 15 Rue du Pdt Salvador Allende Parthenay

