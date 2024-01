Ateliers participatifs « Bouquets de femme » Atelier 2 Villeneuve-d’Ascq, lundi 29 janvier 2024.

Comme en 2023, le LaM et Atelier 2 s’associent à la ville autour d’un projet participatif avec les femmes de la ville, intitulé « Bouquets de femme » (en référence à la femme au bouquet de Fernand Léger).

Le projet

Autour des œuvres du LaM et en collaboration avec l’Atelier 2, les participantes réaliseront des affiches qui seront exposées pour la journée des droits des femmes à la Ferme d’en haut le 8 mars 2024 mais également dans les deux lieux culturels partenaires le LaM (11 mars) et l’atelier 2 (21 mars).

Ces affiches seront conçues autour de représentations du féminin et d’éléments botaniques, et elles seront réalisées à partir de collages et d’autres techniques telles que la peinture, le cyanotype…

Au premier plan, une représentation de femme issue de la collection du LaM (« la femme au bouquet », Baya, Aloise Corbaz) et de l’artiste Hülya Özdemir. Avec comme fond, un travail autour de la fleur à partir des œuvres de Séraphine. Le résultat sera des portraits féminins fleuris, largement inspirés de l’univers fantastique d’Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll.

Ateliers participatifs

Vous êtes villeneuvoise et souhaitez participer au projet ?

Des ateliers sont organisés au LaM et à l’Atelier 2 :

Les 29 janvier et 5 février : atelier à l’atelier 2 (18h30-20h30)

Les 30 janvier et 6 février : atelier au Lam (14h-16h)

Inscriptions

Pour les ateliers à Atelier 2 : https://www.helloasso.com/associations/atelier-2-arts-plastiques/evenements/jan-fev-ad-bouquet-de-femmes-atelier-2

Pour le LaM : directement auprès du musée :

smigrenne@musee-lam.fr

Atelier 2 Avenue du Bois 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France