Fin : 2024-01-20T09:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00 Au bord de l’eau, sur un chemin, dans les ruelles, les participants croquent sur le vif ce qui s’offre à leurs yeux. L’exposition présente les travaux réalisés pendant les voyages de la saison dernière sur la côte belge, à Namur, sur la côte d’Albâtre et à Rome.

Au bord de l'eau, sur un chemin, dans les ruelles, les participants croquent sur le vif ce qui s'offre à leurs yeux. L'exposition présente les travaux réalisés pendant les voyages de la saison dernière sur la côte belge, à Namur, sur la côte d'Albâtre et à Rome.

Vernissage mercredi 10 janvier 2024 à 18h30 – galerie de l'Atelier 2

Exposition Carnets de Voyages
8 – 20 janvier 2024
Atelier 2
Avenue du Bois 59650 Villeneuve d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq

