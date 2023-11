Atelier/famille (6 à 8ans) Atelier 2 Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Atelier/famille (6 à 8ans) Atelier 2 Villeneuve-d’Ascq, 15 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier/famille (6 à 8ans) Mercredi 15 novembre, 14h00 Atelier 2 Tarif adhérent (valable pour un binôme) 10 € // Tarif non adhérent (valable pour un binôme) 15 € Une création à 4 mains autour de la thématiques de l’expositions « Botanique » invite à prendre le temps de partager un moment privilégié et créatif avec votre enfant Atelier 2 Avenue du Bois 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/atelier-2-arts-plastiques/evenements/nov-2023-mercredi-famille-3-5-ans »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T14:00:00+01:00 – 2023-11-15T16:00:00+01:00

2023-11-15T14:00:00+01:00 – 2023-11-15T16:00:00+01:00 atelier famille botanique atelier2 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Atelier 2 Adresse Avenue du Bois 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 6 Age max 8 Lieu Ville Atelier 2 Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.630785;3.143383

Atelier 2 Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/