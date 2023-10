Stages enfants automne Atelier 2 Villeneuve-d’Ascq, 2 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Stages enfants automne 2 et 3 novembre Atelier 2 56€

Orange Citrouille pourquoi pas puisque c’est la saison, c’est bien la couleur des oranges qui nous intéressera durant ces 2 journées. Comme le fruit de l’oranger, le crépuscule du soir, un subtil mélange équilibré entre le rouge et le jaune aide à retrouver énergie et positivité. Alors nos palettes Cézanne, Gauguin et Toulouse-Lautrec.

Atelier 2 Avenue du Bois 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contac@atelier-2.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 05 48 91 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/atelier-2-arts-plastiques/evenements/aut-2-3-5-ans-orange »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T10:00:00+01:00 – 2023-11-02T12:00:00+01:00

2023-11-03T10:00:00+01:00 – 2023-11-03T12:00:00+01:00

atelier enfants

atelier2