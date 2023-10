Formation Pédagogie d’Ateliers d’arts plastiques Enfants et Adultes Atelier 2 Villeneuve-d’Ascq, 23 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Formation Pédagogie d’Ateliers d’arts plastiques Enfants et Adultes 23 – 27 octobre Atelier 2 Individuel : 350€ (matériel inclus) Éligible à la formation professionnelle​

Formation professionnelle : 850€ (matériel inclus)​

> Comment choisir des sujets pertinents pour un atelier d’arts plastiques ?

> Comment définir un objectif plastique pour encadrer un atelier de pratique artistique ?

> Quelle posture adopter auprès des enfants et de leurs encadrants, des adultes ?

> Comment transposer une expérience de création dans une situation d’intervention ?

Conçu en fonction des besoins que nous identifions dans l’encadrement d’ateliers enfants en milieu scolaire, péri-scolaire, sanitaire et social et ateliers adultes, notre programme de formation professionnelle vise à donner des outils techniques et théoriques pour appréhender le champ des arts visuels et les mutations qui s’y opèrent.

Atelier 2 Avenue du Bois 59650 Villeneuve d'Ascq

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T09:00:00+02:00 – 2023-10-23T12:30:00+02:00

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T17:00:00+02:00

