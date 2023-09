Exposition Botanique Atelier 2 Villeneuve-d’Ascq, 25 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Exposition Botanique 25 septembre – 12 décembre Atelier 2 Entrée libre

Scrutés à la loupe par les naturalistes, les graines, fruits, feuilles, fleurs de chaque plante et arbre rencontrés aussi bien dans leurs environnements directs que lors d’expéditions scientifiques ont donné naissance à des exemplaires incroyables de planches, d’herbiers, de codex et de florilèges… Décrire les plantes, décrypter leurs comportements, découvrir leurs propriétés, en constituer des collections et des inventaires participent à une connaissance fine du règne végétal — soit des centaines d’espèces d’organismes vivants — et de manière plus globale du monde qui nous entoure. Dès lors, au-delà de la phytologie, l’exploitation de ces observations ouvre de nombreuses pistes à l’expression artistique contemporaine.

Une initiative de l’Atelier 2, en partenariat avec Sensitropes, Villa M, la Ferme d’en Haut, la ville de Villeneuve d’Ascq, l’Ecole d’Art de Douai, la Maison Folie du Fort-de-Mons, Le Colysée de Lambersart, le Centre Culturel Het Perron d’Ypres (Belgique) et le Centre Culturel de Comines-Warneton (Belgique)

Atelier 2 Avenue du Bois 59650 Villeneuve d'Ascq

